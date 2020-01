Hawkeye: la miniserie Marvel su Disney+ è stata posticipata? (Di domenica 12 gennaio 2020) La miniserie Marvel incentrata su Hawkeye, in lavorazione per Disney+, sarebbe stata rimandata a tempo indeterminato: ecco perché. La miniserie Marvel incentrata su Hawkeye, in lavorazione per Disney+ e inizialmente annunciata per la fine del 2021, sarebbe stata rimandata a tempo indeterminato. Lo riportano alcuni siti specializzati in notizie legate alla Casa delle Idee, con la seguente spiegazione: dato che gli eventi del secondo film di Doctor Strange, in uscita nella primavera del 2021, avrà un impatto sugli eventi futuri del Marvel Cinematic Universe, è stato deciso di rivedere l'ordine di lavorazione delle varie miniserie in base a quanto siano direttamente colpite dai contenuti del lungometraggio, le cui riprese inizieranno fra quattro mesi. A quanto pare, le avventure ... Leggi la notizia su movieplayer

Hawkeye miniserie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hawkeye miniserie