Harry e Meghan, il commento di Trump: «Una faccenda triste, la Regina non se lo merita» (Di domenica 12 gennaio 2020) «Una faccenda triste». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto la sua circa la decisione dei duchi di Sussex, Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor e Meghan Markle, di voler rinunciare al loro ruolo di “senior royals” della famiglia reale britannica. Il presidente degli Stati Uniti, in un’intervista a Fox News, ha sottolineato: «La Regina è una donna fantastica. Non ha mai commesso alcun errore, è stata sempre perfetta». «Non voglio scendere nei dettagli dell’intera faccenda – ha proseguito Trump – ma ho un tale rispetto per la Regina per cui non credo che questo genere di cose dovrebbero accaderle». Watch the latest video at foxnews.com Tuttavia, questa non è la prima volta che il presidente statunitense parla in pubblico dei duchi di Sussex, e in particolare contro Meghan Markle. Trump, nel giugno 2019, durante la sua vista ... Leggi la notizia su open.online

