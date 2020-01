Gwyneth Paltrow lancia “L’odore della mia vagina”: la sua candela scatena le polemiche ma è sold-out in poche ore (Di domenica 12 gennaio 2020) “L’odore della mia vagina“. Proprio così. È questo il nome che l’attrice hollywoodiana Gwyneth Paltrow ha voluto dare all’ultimo prodotto lanciato sul suo sito di e-commerce Goop, una candela dal costo di 75 dollari il cui profumo viene descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato“. “Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwynet Paltrow – si legge nella descrizione sul sito -. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina‘. Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato. Si è rivelato perfetto sotto forma di candela…È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Gwyneth Paltrow Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gwyneth Paltrow