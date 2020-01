Gwyneth Paltrow crea la candela “L’odore della mia vagina”, criticata sui social ma è già sold out (Di domenica 12 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow è da sempre una delle attrici più chiacchierate di Hollywood per svariati motivi che riguardano la sua vita privata. Adesso è di nuovo al centro delle polemiche in seguito alla diffusione di una candela, di sua invenzione, dal nome piuttosto particolare. Si chiama infatti: "L'odore della mia vagina", e sebbene sia stata sommersa dalle reazioni negative è andata letteralmente a ruba. Leggi la notizia su gossip.fanpage

