Guida Streaming 13-19 gennaio: Sex Education 2, Little America, Manifest e altri film e serie tv (Di domenica 12 gennaio 2020) Anche nella settimana dal 13 al 19 gennaio non mancheranno le novità in Streaming come al solito concentrate soprattutto nella giornata di venerdì 17 quando arriveranno le attese seconde stagioni di Manifest (partita il giorno prima su Premium) e Sex Education. Ma da tenere d'occhio c'è anche il 15 con la nuova edizione di Italia's Got Talent e la sesta stagione di Grace and Frankie.Sfogliando i diversi cataloghi segnaliamo le puntate inedite della seconda stagione di Velvet Collection disponibili su RaiPlay, inoltre le prime due stagioni di Fargo sono arrivate su TIMVision. Durata una sola stagione, con un alto tasso di provocazione e sess0 spinto, Now Apocalypse è presente nel catalogo italiano di StarzPlay dove si trova anche il primo capitolo di Castle Rock in attesa di febbraio quando arriverà la seconda stagione, sempre legata all'universo di Stephen King (ma avremo modo di ...

