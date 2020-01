Gruppo Sportivo Meomartini, il 2020 si apre con una sconfitta in trasferta (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCasagiove (Ce) – Le ragazze della serie C femminile di basket del Gruppo Sportivo Meomartini hanno aperto il 2020 con una sconfitta in trasferta, per soli 2 punti e dopo un tempo supplementare. Fin dal primo quarto si intuiva che la partita sarebbe stata giocata sul filo dell’equilibrio. Infatti, dopo il primo canestro della Meomartini, le padrone di casa piazzavano un mini-break per poi subire un canestro da tre di Manganiello che chiudeva la prima frazione 11-9. Nel secondo periodo le ragazze del presidente Chiusolo riuscivano inizialmente a portarsi avanti di due punti, ma la Family pareggiava (16-16 quando mancavano 6:03) e poi allungava fino al +6 con cui si andava all’intervallo lungo. Il terzo quarto vedeva la Meomartini riportarsi sul -2 prima di subire un parziale di 10-0 delle locali che portava il punteggio sul 40-28. Nell’ultimo ... Leggi la notizia su anteprima24

News_24it : Brillante risultato conseguito dall’atleta di questo Gruppo Sportivo “Fiamme Oro”, Assistente della Polizia di Stat… - FraLallo99 : @BOSSIMILANIST @ChristianTolve @RafaeLeao7 @hakanc10 @IsmaelBennacer Agli occhi di molti può sembrare una semplice… - PisaNews : Gruppo Sportivo SoleAlto al torneo di Andalo - -