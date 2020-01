Grande Fratello VIP, lite tra Salvo e Pago per colpa di Serena: “Mi ammazzo” (VIDEO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Quella che sarebbe dovuta essere una Serena e tranquilla serata al Grande Fratello VIP si è trasformata in una lite molto accesa tra Salvo e Pago. I due concorrenti hanno avuto un confronto molto forte su Serena Enardu. Nel caso specifico, l’ex gieffino ha espresso la sua opinione su quanto andato in onda venerdì. La cosa non è stata molto gradita dal cantante che, infatti, non ha esitato a mostrare un po’ di nervosismo e intolleranza. La discussione, poi, è stata troncata dal pizzaiolo che, però, ha pronunciato una frase un po’ ambigua. La lite tra Pago e Salvo Ieri sera i quattro concorrenti che alloggiano nel Privè hanno avuto la possibilità di raggiungere gli abitanti in casa per trascorrere una cena insieme. Gli animi, però, si sono subito surriscaldati a causa di una pesante lite tra Pago e Salvo. I due hanno cominciato a discutere su quanto accaduto venerdì ... Leggi la notizia su kontrokultura

