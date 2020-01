Grande Fratello Vip, Antonella Elia scoppia a piangere: “Ho paura” (Di domenica 12 gennaio 2020) Antonella Elia in difficoltà al GF Vip. Lo sfogo: “Ho paura a stare qui” Non si può sempre essere sorridenti e allegri nella grigia vita di tutti i giorni, figurarsi all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip 4. Piccolo momento di difficoltà per Antonella Elia quest’oggi, lei che è sempre spumeggiante e sorridente. Notato lo sguardo cupo di Antonella, Fernanda Lessa le si è avvicinata e le ha consigiato di andare in salotto a parlare un po’, lontana dagli altri. A quel punto la showgirl si è lasciata andare a uno sfogo accompagnato da amare lacrime: “Ho paura a stare qui, sei sempre osservato, e poi c’è sempre rumore”. La convivenza forzata con altre persone non è affatto facile e, presto o tardi, tutti i concorrenti devono fare i conti con un momento di sconforto. Grande Fratello Vip, ... Leggi la notizia su lanostratv

