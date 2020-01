Grand Theft Auto IV è al momento impossibile da acquistare su Steam (Di domenica 12 gennaio 2020) Grand Theft Auto IV, il noto capitolo della serie sandbox di Rockstar, non è più disponibile all'acquisto su Steam, almeno in queste ultime ore. Questa particolarità è stata segnalata da un utente di Resetera, il quale aveva notato la sparizione del pulsante di acquisto dalla pagina del gioco, sia dalla versione base, sia dalla Complete Edition, con le rispettive espansioni.Nonostante ciò, i soli DLC, ovvero The Ballad of Gay Tony e The Lost and the Damned, racchiusi nel pacchetto stand-alone Episodes from Liberty City, sono ancora acquistabili, quindi è logico supporre che il problema sia legato al gioco base.Sebbene Rockstar non abbia ancora dichiarato ufficialmente il motivo dell'impossibilità nell'acquistare GTA 4, i motivi potrebbero essere estremamente banali e semplici da intuire: potrebbe semplicemente trattarsi della scadenza delle licenze musicali.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

