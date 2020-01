Giampaolo Pansa, morto a 84 anni il giornalista e scrittore: per decenni a Repubblica e L’Espresso, autore di saggi discussi sulla Resistenza (Di domenica 12 gennaio 2020) È morto a 84 anni il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa. Per decenni firma di Repubblica e L’Espresso, nella sua lunga carriera ha lavorato per i principali quotidiani italiani: dalla Stampa, dove ottenne il suo primo contratto giornalistico, nel 1961, al Giorno, dal Corriere della Sera al Messaggero, dal settimanale Epoca a Panorama. Laureato a Torino in Scienze politiche con una tesi sulla Guerra partigiana tra Genova e il Po, negli anni 2000 ha pubblicato un ciclo di saggi dedicati a quegli anni, ma focalizzati sulle violenze che sarebbero state compiute dai partigiani stessi: su tutti Il Sangue dei vinti. Libri che hanno suscitato accedi dibattiti e durissime polemiche sulla selezione delle fonti storiografiche. Dopo il 2008, quando abbandonò polemicamente il Gruppo Espresso, in contrasto con la linea editoriale, ha scritto per Il Riformista, poi Libero e Panorama, The ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

