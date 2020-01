Gf Vip, Serena si dichiara a Pago. Lui bacia Adriana volpe (Di domenica 12 gennaio 2020) Questo articolo Gf Vip, Serena si dichiara a Pago. Lui bacia Adriana volpe è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nell’ultima puntata del Gf Vip 2020 abbiamo visto Serena Enardu dichiarare nuovamente il suo amore all’ex fidanzato Pago, ma lui ha baciato Adriana volpe. A qualche giorno di distanza dalla seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 non si placa la polemica in merito al “triangolo” o, chiamiamolo così, tra Serena Enardu, Pago e Adriana … Leggi la notizia su youmovies

