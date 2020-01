GF Vip, il bacio tra Adriana Volpe e Pago, il marito della showgirl inviperito “ E’ l’oca numero uno…la parola rispetto viene spesso dimenticata” (Di domenica 12 gennaio 2020) Sta facendo molto discutere il bacio di Adriana Volpe con Pago. I concorrenti del grande Fratello hanno giocato al gioco della bottiglia e Adriana Volpe e Pago, come pegno del gioco, si sono dovuti baciare sulle labbra. Le immagini del gioco non sono passate inosservate al marito di Adriana Volpe, Roberto Parli che ha così commentato sui social quanto accaduto: “Ho visto tutto in diretta, più che il gioco “obbligo e verità “ mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps: giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???». Il marito della showgirl sembra essersi ... Leggi la notizia su baritalianews

