Gf Vip, Antonella Elia ha una crisi nella Casa: "Ho paura" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Galici Primo cedimento al Gf Vip per Antonella Elia, che ha una brutta crisi mattutina. A rincuorarla sono Fernanda Lessa e Barbara Alberti È arrivata la prima crisi al Gf Vip e a subirla è Antonella Elia, la vulcanica showgirl che fino a questo momento aveva regalato solo risate agli altri concorrenti e a Casa. Il mattino domenicale non è iniziato col piede giusto per Antonella, che ha però trovato conforto in Fernanda Lessa e Barbara Alberti. È proprio la brasiliana ad accorgersi per prima del momento di sconforto della sua coinquilina e così la invita a fare una sessione di meditazione. Non passano che pochi minuti prima che Antonella Elia crolli e inizi a piangere, consolata da Fernanda Lessa. È a lei che la bionda torinese rivela il motivo del suo malessere: "Ho paura a stare qui, sei sempre osservato, c'è sempre rumore." Una crisi in piena regola per ... Leggi la notizia su ilgiornale

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - Milan10Tony : #GFVIP Prima Domenica Nella Casa??, Party VIP Tutti Insieme Ieri Sera??, Zequila Bacia Tutte????, Rita Rusic e Salvo “… - zazoomblog : GF Vip Antonella Elia in lacrime: “Ho paura a stare qui” - #Antonella #lacrime: #paura #stare -