Germania-Turchia, Finale Preolimpico volley femminile 2020 oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) oggi domenica 12 gennaio si gioca Germania-Turchia, Finale del Preolimpico europeo di volley femminile. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) andrà in scena la partita che mette in palio l’ultimo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vincerà l’incontro staccherà il biglietto per la rassegna a cinque cerchi mentre chi perderà dovrà guardare i Giochi da casa. Si preannuncia dunque una vera e propria battaglia, tesissima, equilibrata, avvincente e aperta a qualsiasi risultato in cui può succedere davvero di tutto: ne vedremo davvero delle belle dopo le sorprese arrivate dalle semifinali di ieri. La Germania ha infatti sconfitto l’Olanda con un roboante 3-0 e ha eliminato le padrone di casa, grandi favorite della vigilia per la conquista del pass olimpico. Le tedesche ora non vogliono smettere di sognare e andranno a caccia dell’apoteosi dopo che gli uomini hanno perso la ... Leggi la notizia su oasport

FvgDaniele : RT @scenarieconomic: ERDOGAN POTRÀ APRIRE SCUOLE IN GERMANIA: ultima follia della Germania piegata dalla Turchia - filippo898 : RT @vitasportivait: ?? #FIVBCOQT | #GermaniaOlanda La Germania ???? è la prima finalista del torneo femminile di qualificazione a #Tokyo2020… - filippo898 : RT @vitasportivait: #FIVBOQT Turchia ???? in finale! Grande pathos nella seconda semifinale del torneo femminile di qualificazione a #Toky… -