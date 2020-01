Genova, due giovani morti carbonizzati dopo incidente stradale (Di domenica 12 gennaio 2020) Genova, due giovani morti carbonizzati dopo incidente stradale: ci sarebbe anche una terza persona ferita non in gravi condizioni. incidente mortale nella notte, sulle strade di Genova. Nel capoluogo ligure – secondo quanto riferito in queste ore dal sito dell”Ansa’ – un’auto si sarebbe letteralmente ribaltata nei pressi di corso Europa e 2 ragazzi sarebbero … L'articolo Genova, due giovani morti carbonizzati dopo incidente stradale proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

