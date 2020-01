Garanzini: si scrive Inter e si legge Conte, si scrive Atalanta e si legge Gasperini (Di domenica 12 gennaio 2020) Su La Stampa Gigi Garanzini scrive dell’Inter e dell’Atalanta, che necessariamente devono essere identificate nei rispettivi allenatori. “Si scrive Inter e si legge Conte, si scrive Atalanta e si legge Gasperini. L’Inter aspettava un trascinatore da dieci anni, dai tempi del triplete, l’Atalanta uno così, capace di alzare continuamente la posta, lo sognava da sempre”. Sono due grandi motivatori, scrive Garanzini, “sia di campioni che di gregari”. “Questa per Conte è un po’ la specialità della casa, si era già vista e toccata con mano sia nella Juventus che in Nazionale. Gasperini ci è arrivato per gradi, reduce da un percorso di panchine certamente meno prestigiose: dove aveva però a maggior ragione dimostrato di saper cavar sangue anche dalle rape. Come si evince, senza offesa per nessuno, dall’oggettivo calo di rendimento che non pochi ... Leggi la notizia su ilnapolista

