Francia, lo sciopero prosegue a oltranza. Ecco sei cose che ho capito dopo un mese di proteste (Di domenica 12 gennaio 2020) di Michele Ambrosini 1. I francesi, quando scioperano, lo fanno sul serio. Lo sciopero è iniziato il 5 di dicembre, e prosegue a oltranza. Più che una protesta simbolica, i lavoratori francesi hanno deciso di sfidare a braccio di ferro il governo e la partita potrebbe durare almeno fino a metà gennaio, nonostante l’annuncio di una retromarcia sulla riforma delle pensioni. 2. A Parigi il trasporto pubblico funziona. Ok, forse in questo momento non è così vero, ma paradossalmente queste settimane ci hanno fatto capire quanto la vita di chi vive qui dipenda dalla metropolitana. Quando non ci sono scioperi, possiamo contare su 14 linee che passano con una buona frequenza, oltre a bus, tram e treni che collegano l’immensa hinterland con il centro. I trasporti pubblici della capitale non sono i più puliti né i più sicuri, ma permettono di attraversare la città in tempi ristretti. 3. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

