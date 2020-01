Francia, dopo 38 giorni di scioperi e proteste il governo ha ritirato la riforma delle pensioni (Di domenica 12 gennaio 2020) Il primo ministro francese Edouard Philippe in una lettera inviata ai sindacati ha annunciato il ritiro “provvisorio” del punto della riforma delle pensioni più contestato dai lavoratori scesi in piazza negli ultimi trentotto giorni, cioè l’instaurazione di una cosiddetta “età di equilibrio” a 64 anni per poter ottenere la pensione a tasso pieno. Leggi la notizia su fanpage

