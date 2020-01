FORMAZIONI Torino Bologna: out Rincon, Schouten dall’inizio (Di domenica 12 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Bologna, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

