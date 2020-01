Follia ecologista della sindaca di Barcellona: "Basta aerei per Madrid" (Di domenica 12 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il sindaco di Barcellona vuole lo stop per i voli che collegano la sua città a Madrid. Ma gli imprenditori non sono affatto d'accordo Ada Colau, sindaco di Barcellona, sta cavalcando l'ondata ecologista, tanto da proporre l'abolizione dei voli che collegano la città di cui è primo cittadino alla capitale spagnola Madrid. Nella penisola iberica, quel collegamento viene definito "puente aereo". Ma Madrid è già raggiungibile da Barcellona, e viceversa, attraverso una linea ferroviaria ad emissioni 0. La connessione celeste, insomma, per l'esponente di Barcelona en Comù è obsoleta e anzi dannosa per la salute dei cittadini. Quello della Colau non è un provvedimento isolato da un punto di vista culturale: il "gretathunberghismo" per il mondo intero (tranne qualche eccezione) e la piattaforma di Alexandria Ocasio Cortez per gli Stati Uniti sono due buoni esempi di ... Leggi la notizia su ilgiornale

