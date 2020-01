Fiorentina, Iachini: «Ci dobbiamo conoscere. Fuori casa giochiamo più liberi» (Di domenica 12 gennaio 2020) L’allenatore della Fiorentina, Iachini, ha parlato al termine della gara vinta contro la Spal: ecco le parole del tecnico viola Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro la Spal. LA GARA – «Abbiamo margini di crescita importanti, stiamo dimostrando lucidità e serenità. Ci dobbiamo conoscere ancora di più, poi magari abbiamo sbagliato qualche cosa per paura e timore. Alcune volte in casa la squadra ha più timore, Fuori casa si è più liberi. Erano diversi mesi che non si vinceva più al Franchi». CHIESA – «Bisogna solo ringraziarlo, capiamo la situazione del momento, viene da un’infortunio alla caviglia, ma sta recuperando la forma migliore. Oggi ha accusato un po’ di più». VLAHOVIC – «In settimana l’ho visto più affaticato, ma da allenatore io devo preparare una prima e ... Leggi la notizia su calcionews24

