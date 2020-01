Fiorentina batte la Spal (1-0), tre punti d’oro, ma il gioco non si vede. Decide Pezzella (Di domenica 12 gennaio 2020) Finisce al Franchi con una vittoria utile ma immeritata per i viola, che rimpolpano la deludente classifica. La Fiorentina ritorna alla vittoria dopo due mesi e mezzo dall'ultima volta. La Spal avrebbe meritato almeno un punto, ha costruito di più rispetto ai padroni di casa ed ha spesso tenuto il possesso Leggi la notizia su firenzepost

acffiorentina : | ?????? | Pulgar batte il corner, Pezzella lo spedisce in rete all'82'. Fiorentina ?? SPAL 1?-0? #ForzaViola ??… - FirenzePost : Fiorentina batte la Spal (1-0), tre punti d'oro, ma il gioco non si vede. Decide Pezzella - ecstasy069 : RT @acffiorentina: | ?????? | Pulgar batte il corner, Pezzella lo spedisce in rete all'82'. Fiorentina ?? SPAL 1?-0? #ForzaViola ?? #Fiorent… -