Filippine, violentissima esplosione del vulcano Taal: “è una catastrofe, peggio della bomba atomica” [FOTO e VIDEO LIVE] (Di domenica 12 gennaio 2020) E’ esploso con una violenza inaudita stamattina il Monte Taal, uno stratovulcano attivo tra i più pericolosi del mondo: si trova nelle Filippine e precisamente nell’isola di Luzon, nella regione di Calabarzon, provincia di Batangas, e sorge al centro del lago Taal. Ha un cratere dal diametro di 1.900 metri e si trova in una grande caldera dal diametro di 25 chilometri. Sorge in una zona densamente abitata: la capitale Manila dista appena 65 chilometri. Stamattina circa 10.000 persone sono state evacuate a San Nicolás, Balete e Talisay. L’esplosione freatica in atto ha spinto un’altissima nube di cenere ad oltre 4 chilometri di altezza, provocando forti scosse di terremoto e una tempesta di misteriosi fulmini vulcanici. C’è il timore di nuove più violente eruzioni “nelle prossime ore o nei prossimi giorni“, quindi si sta valutando ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

