Festival Di Sanremo 2020: Christian De Sica ospite della serata finale (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 chiuderà in bellezza con Christian De Sica ed il cast de 'La mia banda suona il pop' che si esibiranno con la canzone tratta dal film; ecco chi ci sarà con lui. Christian De Sica canterà al Festival di Sanremo 2020, il protagonista de La mia banda suona il pop salirà in veste di ospite sul palco nella serata finale della manifestazione canora presentata da Amadeus. L'8 febbraio, ultima giornata del Festival di Sanremo 2020, prima di conoscere il vincitore della kermesse muSicale, potremo vedere Christian De Sica salire sul palco dell'Ariston. L'anticipazione è stata rivelata dallo stesso attore nel corso della trasmissione 'Viva Sanremo' di Radio2 condotta da Pino Strabioli. L'attore non salirà da solo sul palco "Parteciperò insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini - ha ... Leggi la notizia su movieplayer

