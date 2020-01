Fedez e Luis Sal lanciano il loro nuovo progetto “Muschio Selvaggio” e lo presentano così, nudi tra il muschio (Di domenica 12 gennaio 2020) Una loro foto nudi e l’annuncio: “Abbiamo fondato un Podcast: MUSCHIO SELVAGGIO prima puntata domani alle 14 su YouTube”. Così Fedez e Luis Sal hanno lanciato il loro nuovo progetto, il Podcast “Muschio Selvaggio” appunto. Il rapper e lo youtuber non hanno voluto svelare nessun dettaglio a riguardo, nessun indizio neanche da parte di Chiara Ferragni, che si è limitata a rilanciare sulle sue stories il post del marito, avvisando anche i suoi followers dell’appuntamento. È bastata però la loro foto nudi e un breve video di backstage in cui scherzano tra loro a scatenare l’entusiasmo dei fan, che hanno invaso i post con centinaia di commenti entusiasti e ironici. Non resta che attendere domani per scoprire di cosa si tratta. Visualizza questo post su Instagram Benvenuti a MUSCHIO SELVAGGIO Un post condiviso da Muschio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

