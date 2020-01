Federica Pellegrini vince il Leone del Veneto e parla del suo futuro (Di domenica 12 gennaio 2020) Mentre Magnini ha annunciato le nozze con Giorgia Palmas sui social a Natale, l’anno si apre alla grande anche per Federica Pellegrini: la nuotatrice, 32 anni il prossimo 5 agosto, ha ricevuto giorno 11 gennaio il “Leone del Veneto“, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia. “La mia priorità per altri sette mesi sarà il nuoto, mi dedicherò anima e corpo alla mia passione”, ha dichiarato. Forse una stoccata all’ex fidanzato, che invece sta per convolare a nozze con Giorgia Palmas: il matrimonio è infatti in programma a marzo, come annunciato a Verissimo dalla coppia. Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono detti addio dopo una relazione intensa e coinvolgente, vissuta sotto i riflettori. A decretare la fine della love story la volontà di Magnini di diventare padre e creare una famiglia, un desiderio non condiviso (almeno per ora) ... Leggi la notizia su dilei

