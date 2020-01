Fedele: “Anno no per il Napoli, ma arrivano i rinforzi si può uscire dalla crisi. La Coppa Italia unico obiettivo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Fedele commenta il periodo scuro del Napoli e senza troppi giri di parole, dice che gli azzurri si avvicinano semre più verso la retrocessione. Uno sfascio che scaturisce anche da alcune scelte di mercato sbagliate come Lozano che ha limiti tecnici evidenti tanto, che lo stesso Gattuso lo propone negli ultimi minuti. Ma una speranza di ripresa potrebbe arrivare dai nuovi acquisti e dalla carica di Gattuso. L'unico obiettivo a cui puntare adesso è la Coppa Italia, per dare un minimo di gioia ai tifosi, anche perché per la Champions League non crede possano esserci buone possibilità per il Napoli. Il procuratore poi conclude dicendo che il vero colpevole di questo sfascio per lui è stato Ancelotti. L'articolo Fedele: “Anno no per il Napoli, ma arrivano i rinforzi si può uscire dalla crisi. La Coppa Italia unico obiettivo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

