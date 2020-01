Favola della domenica – Il fiordaliso (Di domenica 12 gennaio 2020) C’era una volta un fiordaliso che faceva bella mostra di sé in un campo adornato di fiori multicolori. Era un tipo socievole ma riteneva di essere migliore degli altri, con i suoi petali spessi e voluminosi. Decise di fare di tutto perché, unico fra tanti, potesse allungare la sua vita. Era nato in una piana verde e suggestiva, circondata da colline dalle curve dolci e digradanti. In quel periodo dell’anno, giungevano numerosi gruppi di villeggianti per assistere allo spettacolo che si rinnovava con immutato splendore, tra papaveri rossi, colze gialle e fiori di lenticchia bianchi. Riuscendo a individuare i pensieri degli umani, il fiordaliso intuì le riflessioni di alcuni di essi. Improvvisamente rabbrividì. Un ragazzo stava esprimendo il desiderio di cogliere proprio lui, il fiordaliso più grande e bello di tutto il circondario. Piegò il gambo flessibile, confondendosi tra i fiori più ... Leggi la notizia su romadailynews

dellorco85 : Sul Fatto l'intervista odierna di Alessandro. E con questa si chiude la favola della 'sostituzione' di Luigi, messa… - romadailynews : #Favola della domenica – Il fiordaliso: C’era una volta un fiordaliso che faceva bella… - RibaltaLuci : RT @MMirella28: Una mattina ti svegli e dici era solo una favola,sorridi di te,ma nel profondo sai bene che le favole sono l unica verità d… -