Europei Pallanuoto, esordio vincente per il Setterosa. Germania travolta 14-3 (Di domenica 12 gennaio 2020) Europei Pallanuoto femminile, Germania-Italia 4-13. Vittoria all’esordio per il Setterosa che surclassa le tedesca. Tripletta per Garibotti. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei Pallanuoto femminile, Germania-Italia 4-13. esordio con il ‘botto’ per il Setterosa che nella prima sfida del girone supera le avversarie e inizia al meglio la competizione. Ottima la prestazione delle ragazze di Zizza che sin dl primo quarto sono riuscite a mettere in discesa la partita. Da segnalare la tripletta di Arianna Garibotti che è stata la miglior realizzatrice della sfida. “Inizio un po’ contratto – ha dichiarato subito dopo la partita il c.t. Paolo Zizza – abbiamo concesso qualche gol di troppo. Con il passare dei minuti la squadra si è sciolta giocando molto bene. Lo spirito è buono, testa alla Spagna“. Il resoconto della sfida Inizio a ... Leggi la notizia su newsmondo

