Eros Ramazzotti smentisce chi dice sia fuori forma: la foto lo ‘conferma’ (Di domenica 12 gennaio 2020) Eros Ramazzotti, fan preoccupati per le condizioni psicofisiche del cantautore romano: il diretto interessato risponde a mezzo social e non risparmia l’ironia Reduce dalla rottura con la sua ormai ex seconda moglie, Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti torna protagonista nella cronaca rosa. Stavolta sui social qualcuno prende a riferimento le condizioni del cantautore romano, che sarebbe fuori forma e addirittura colpito da qualche malattia. Le voci hanno provocato la tempestiva reazione del diretto interessato. Eros Ramazzotti nega categoricamente le tesi circolate nelle ultime ore, secondo le quali sarebbe troppo cambiato in confronto agli esordi. Così, sul suo profilo Instagram l’artista ha pubblicato uno scatto mentre indossa un costume da bagno al mare. L’immagine caricata, dove sfoggia orgoglioso la tartaruga, è però chiaramente frutto di un lavoro creativo realizzato attraverso ... Leggi la notizia su kontrokultura

