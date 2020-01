Emergenza rifiuti a Napoli | la rivolta di Pianura | «Chiediamo il rimborso della Tari»

Rifiuti - Ricciardi : “Roma in piena Emergenza igienica - la gente brucia i cassonetti” [FOTO] : “Roma è in piena emergenza igienica, la gente comincia a bruciare Rifiuti e cassonetti (ricordate la terra dei fuochi?), con il caldo diventerà emergenza sanitaria colpendo prima i più vulnerabili (bambini ed anziani) agiamo prima che sia troppo tardi“. Lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica all’università Cattolica di Roma e, tra le diverse cariche, presidente del ‘Mission Board for ...

Rifiuti - arrivano i rinforzi nell’area nord : ma l’Emergenza continua : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – continua la crisi Rifiuti in tutta la città di Napoli. nell’area nord del comune metropolitano l’Asia invia i rinforzi. Ripulite alcune aree tra i quartieri Soccavo e Pianura, ma l’emergenza non può di certo definirsi conclusa. Dopo i numerosi appelli della IX Municipalità, si riscontra così qualche miglioramento. Ma le strade di Napoli nord, e non solo, restano ancora in piena emergenza Rifiuti. “Ci sono ...

Emergenza rifiuti - De Luca : “Napoli potrà sversare più tonnellate per uscire dalla crisi” : Le strade di Napoli ancora piene di rifiuti, è Emergenza. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca apre ad una "proroga" per sversare più rifiuti di Napoli direttamente nel termovalorizzatore di Acerra: insorgono i consiglieri pentastellati, che denunciano: "Si tratta di una pratica che sta andando avanti oramai da giorni, intasando ulteriormente un impianto già ai limiti delle sue capacità".Continua a leggere

Emergenza rifiuti a Roma - immondizia e cassonetti pieni nel XII Municipio : “Situazione fuori controllo” [FOTO] : A Roma, è ancora Emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura non raccolta per le strade con cui banchettano gabbiani e topi, cattivo odore e cassonetti incendiati non fanno di certo onore alla Città Eterna. “È veramente una situazione fuori controllo quella della raccolta e gestione dei rifiuti a Roma. Si parla molto su varie ipotesi di discarica nel territorio di Roma, prima è stata la volta di Falcognana, poi di Tragliatella, ora di Monte ...

A Roma bambini e ragazzi sono tornati a scuola tra montagne di rifiuti : è già Emergenza : L'emergenza rifiuti è una realtà nella capitale. Anche fuori le scuole di ogni ordine e grado dove ragazzi e bambini sono tornati sui banchi dopo la pausa natalizia ci sono cumuli di rifiuti che invadono strade e marciapiedi. E la situazione potrebbe peggiorare invece di migliorare nei prossimi giorni.Continua a leggere

Emergenza rifiuti : cumuli da Soccavo alla Stella - la crisi di fine anno continua : L'Emergenza continua e la luce in fondo al tunnel sembra lontana. cumuli invadono le strade di Soccavo e Scampia, con i sacchetti dei rifiuti che si sono mescolati con suppellettili, cartone e plastiche e ostruiscono marciapiedi e manto stradale. crisi anche nel Rione Stella, cumuli di rifiuti si trovano sotto la casa natia di Totò, nella zona dei Miracoli e nella centralissima Piazza Cavour.continua a leggere

Emergenza rifiuti a Napoli : “Rischio igienico sanitario - allerteremo la Prefettura” (FOTO) : Tempo di lettura: 2 minuti“La raccolta dei rifiuti nei territori periferici è ormai sfuggita completamente di mano al Comune di Napoli e ad Asìa. Da diverse settimane il nostro territorio è costellato di maxidiscariche che in molti casi rendono impossibile anche solo transitare sui marciapiedi. Mentre le periferie sono ad un passo dall’Emergenza sanitaria, il Comune continua deliberatamente a ignorare interi quartieri che sono abbandonati ...

Emergenza rifiuti a Napoli - Scampia ridotta a discarica : blocco stradale dei cittadini : Esasperati, alcuni abitanti di Scampia, ieri sono scesi in strada e hanno rovesciato alcuni cassonetti sull’asfalto, creando un vero e proprio blocco stradale. Scampia | Il consigliere regionale campano del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, membro dell’esecutivo nazionale dei Verdi, hanno denunciato, attraverso un filmato, la situazione rifiuti nella zona del […] L'articolo Emergenza rifiuti a ...

Emergenza rifiuti a Napoli - è rivolta contro la monnezza : blocchi stradali e spazzatura in strada : Alta tensione a Scampia. Poco dopo le 17 un gruppo di cittadini, furiosi per l'ennesimo giorno di mancata raccolta dei rifiuti da parte di Asìa, è sceso in strada e ha rovesciato i...

“Abbiamo Napoli ai Parioli” : bufera sul cartello a Roma che ironizza sull’Emergenza rifiuti : Polemiche in Rete per un cartello apparso tra i rifiuti di Roma: "Abbiamo Napoli ai Parioli". Rabbia da parte dei cittadini napoletani e anche gli stessi Romani. Francesco Emilio Borrelli (Verdi): "Un concentrato assurdo di luoghi comuni, un'offesa gratuita che proviene da un popolo che, purtroppo, ha gli stessi identici problemi che abbiamo noi".Continua a leggere

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi apre a Zingaretti e dice sì alla discarica : si farà a Tragliatella : Regione e Comune vicini a un'intesa per l'Emergenza rifiuti dopo l'incontro di mercoledì sera: scongiurata l'ipotesi commissariamento da parte della Regione dopo che la sindaca Raggi ha detto sì alla discarica. Ora si tratta sulla sito da individuare che con molte probabilità sarà quello di Tragliatella.Continua a leggere

Emergenza rifiuti - Raggi e la strategia dello struzzo : senza discarica domani il commissariamento : Tempo scaduto per il Campidoglio per indicare i siti dove portare i Rifiuti di Roma quando la discarica di Colleferro chiuderà il prossimo 15 gennaio e 1000 tonnellate d'immondizia al giorno rischiano di rimanere in mezzo a una strada. Ma dalla sindaca per ora nessun segnale di novità .Continua a leggere

Roma - c’è un legame invisibile tra l’Emergenza rifiuti e gli ‘scarti umani’ : Si getta nel cestino di casa ciò non serve più. Generalmente, quando si fanno le pulizie, le cose che non stanno al proprio posto o che riteniamo inutili vengono rimesse in ordine oppure buttate. Poi, dal cestino casalingo finiscono nel cassonetto sotto casa e da qui nella discarica, collocata nelle aree cittadine più remote, dove i rifiuti prodotti vengono concentrati e lavorati. Soprattutto nel periodo natalizio, quando il delirio consumistico ...

Emergenza rifiuti a Napoli - ecco il piano per le feste nei vicoli del centro storico : Interventi straordinari per lo svuotamento dei cestini gettacarte nel centro storico e servizi incrementati svolti da Asia in particolare nel fine settimana. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti...