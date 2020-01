Eleonora Daniele, la richiesta a Mara Venier: “Fai da madrina?” (Di domenica 12 gennaio 2020) Eleonora Daniele si presenta con il pancione nello studio di Domenica In, proprio dove a maggio aveva espresso il desiderio di diventare madre. Lo ricorda a Mara Venier, che ringrazia per averle portato fortuna: la conduttrice aspetta una bambina, una grande emozione a 43 anni. Eleonora Daniele ha chiesto alla conduttrice e collega se volesse fare da madrina alla bambina in arrivo. Un momento molto emozionante in cui Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime dicendo che sarà felicissima di farlo. Eleonora Daniele: l’annuncio della gravidanza La conduttrice è raggiante a Domenica In, dove racconta la grande emozione della gravidanza tanto attesa. Le voci cominciavano a circolare, ma Eleonora Daniele l’ha tenuto nascosto più che ha potuto: “Quella mattina eravamo tornati dalla vacanze del primo gennaio e non sapevo come dirlo. Avevo il desiderio di condividerlo prima con ... Leggi la notizia su thesocialpost

