Eleonora Daniele incinta, la richiesta a sorpresa a Mara Venier a Domenica In (Di domenica 12 gennaio 2020) Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Storie Italiane lo ha rivelato alla fine di una delle ultime puntate della sua trasmissione di successo di Rai 1, annunciando di essere in attesa di una bambina che chiamerà Carlotta. Il nome della primogenita è lo stesso della nonna materna, che la giornalista veneta ha amato tantissimo, pur avendola persa quando era piccola."I nonni sono fondamentali per la crescita di un bambino. Ho sempre detto che, se avessi avuto una bambina, l'avrei chiamata così per restituirle un po' d'amore", e anche in una puntata di Domenica In dello scorso maggio lo aveva dichiarato, mesi prima della lieta notizia. Oggi, tornata nel programma della Domenica di Rai 1, Eleonora Daniele ha raccontato alcuni retroscena sulla gravidanza: Avevo il desiderio di condividere l'annuncio col pubblico di Storie Italiane, in primis. Non sapevo come dirlo, quella mattina ... Leggi la notizia su blogo

