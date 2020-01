Eleonora Daniele in contropiede su Mara Venier: “Tu madrina di mia figlia” (Di domenica 12 gennaio 2020) Domenica In, Eleonora Daniele prende in contropiede la Venier: “Farai la madrina a mia figlia al battesimo?” La reazione di Zia Mara, visibilmente stupita. Dettagli anche sulla dolce attesa: nausee e kg presi Eleonora Daniele sbarca a Domenica In e si confida a Mara Venier a ruota libera. La conduttrice padovana, sempre molto riservata, stavolta … L'articolo Eleonora Daniele in contropiede su Mara Venier: “Tu madrina di mia figlia” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

