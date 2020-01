Effetto decreto Sicurezza bis, per il comandante di Lifeline Claus Reisch una multa da 300mila euro (Di domenica 12 gennaio 2020) Il comandante della nave Eleonore di Lifeline, Claus Reisch ha annunciato che farà ricorso contro la maximulta da 300 mila euro, che gli è stata notificata per Effetto del decreto Salvini. L'uomo ha anche chiesto di incontrare la ministra dell'Interno Lamorgese, "per sollecitare il governo ad abrogare i decreti Sicurezza". Leggi la notizia su fanpage

