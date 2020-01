Ecco l'odissea dei poliziotti: "Rischiamo per i clandestini" (Di domenica 12 gennaio 2020) Luca Sablone Esplode l'ira degli agenti: "Uniformi vecchie e paghiamo anche di tasca nostra. Il clima è incandescente: o le cose cambiamo o ci arrabbiamo" Centinaia di clandestini persi dai radar per la mancanza di soldi. La questione a Livorno è piuttosto seria e grave: "La macchina burocratica è talmente paludosa che ci rimette il territorio". In tutto ciò vengono colpiti i poliziotti, non solo dal punto di vista fisico per il pericoloso mestiere svolto ogni giorno: a questo si aggiunge anche l'esborso di loro tasca per pagare le spese di missione per espellere gli stranieri irregolari, che in molti casi usano i rimpatri per farsi le vacanze. Spesso però gli agenti non possono anticipare i soldi e la questura non ha le capacità economiche per sostenere i costi per l'espulsione dei clandestino: in tal caso l'immigrato "viene invitato a ripresentarsi entro 15 giorni ... Leggi la notizia su ilgiornale

SibillaNomade : Circeo, ecco la grotta 'segreta' di Ulisse descritta nell'Odissea: identificata dagli speleologi - delfinolibero : Circeo, ecco la grotta 'segreta' di Ulisse descritta nell'Odissea: identificata dagli speleologi - ROSACANINACLUB : Circeo, ecco la grotta 'segreta' di Ulisse descritta nell'Odissea: identificata dagli speleologi -