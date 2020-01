È morto Giovanni Custodero, il portiere di 27 anni ha perso la sua battaglia con il cancro (Di domenica 12 gennaio 2020) Giovanni Custodero, il calciatore che qualche giorno fa aveva annunciato sul web la scelta di sottoporsi alla sedazione terminale per non soffrire più a causa dei dolori che il cancro gli stava provocando, ha messo la parola ‘fine’ alla sua agonia. Il 27enne, infatti, si è spento poche ore fa. Immense le dimostrazioni d’affetto che stanno arrivando in queste ore sulle sue pagine social. «Ebbene sì, eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro», scriveva Giovanni Custodero pochi giorni fa. Da una parte c’è il calciatore guerriero, sostenuto da familiari, amici e da varie squadre calcistiche tra cui il Lecce (che ha raccolto fondi dalla vendita di magliette dello “Smiling warrior”. Continua dopo la foto Simbolo dell’atteggiamento combattivo di Giovanni Custodero, durante la partita con la Juventus disputata a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

fattoquotidiano : Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farma… - fanpage : È morto Giovanni Custadero, il 'calciatore guerriero' che aveva scelto di entrare in coma - Blu_ego : E' morto Giovanni Custodero, l'ex calciatore di 27 anni che aveva scelto la sedazione profonda -