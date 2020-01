È morto Giovanni Custodero, "il guerriero sorridente" (Di domenica 12 gennaio 2020) È morto Giovanni Custodero, l'ex calciatore, nel ruolo di portiere, malato di sarcoma osseo, che il giorno dell'Epifania aveva annunciato su Facebook che sarebbe stato sedato per lenire il dolore. "Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno davanti all'altro e lo guardo in faccia - aveva scritto il 27enne di Pezze di Greco, frazione di Fasano - capisco che è forte dell'energia con la quale l'ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco. Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social, ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e con loro anche l'ultimo granello di forza che mi restava ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me". Da qui l'annuncio: "Sarò sedato e potrò alleviare il mio ... Leggi la notizia su agi

