È morto Giovanni Custodero, il "guerriero sorridente" che aveva scelto la sedazione profonda (Di domenica 12 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Dopo una lunga battaglia contro il tumore, l'ex calciatore 27enne aveva scelto la sedazione profonda. L'ultimo messaggio: "Spero di essere stato di aiuto per molti" Dopo una lunga battaglia, l'ex calciatore di Pezze di Greco Giovanni Custodero si è spento. Fino all'ultimo, il portiere di calcio a 5 con la maglia del Fasano, aveva condiviso con migliaia di persone in rete la sua partita contro il cancro. Quattro anni di lotta contro un sarcoma osseo che prima l'ha costretto all'amputazione di una gamba, poi si era ripresentato aggredendo femori, clavicola sinistra e cranio e costringendolo a numerosi interventi e sedute di chemio e radioterapia. Pochi giorni fa, il 27enne aveva annunciato la sua resa: "Basta, vado in sedazione profonda. Sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi ... Leggi la notizia su ilgiornale

