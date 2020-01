È morto Giampaolo Pansa (Di domenica 12 gennaio 2020) Angelo Scarano Il giornalista e scrittore si è spento a 84 anni. Ha raccontato l'Italia da piazza Fontana allo scandalo Lockheed È morto Giampaolo Pansa. Giornalista e scrittore, si è spento a 84 anni. Pansa è stato uno dei cronisti e commentatori più noti ai lettori italiani. Cominciò la sua carriera giornalistica nel 1961 a La Stampa raccontando il Paese e la politica degli anni del boom economico. Poi l'approdo, nel 1964 a ilGiorno dove si occupl di cronache della Lombardia. Alla fine degli anni '60 torna a La Stampa e in quegli anni si ritrovò a raccontare una delle pagine più buie della storia repubblicana: la strage di Piazza Fontana. Dal 1972 al 1973 è al Messaggero. Poi per quattro anni, dal 1973 al 1977 è al Corriere della Sera. In via Solferino firma lo scoop sul caso Lockheed. Nel 1977 lascia il Corriere per andare a Repubblica dove resterà fino al 1991. La sua ... Leggi la notizia su ilgiornale

Corriere : È morto il giornalista Giampaolo Pansa, aveva 84 anni - chedisagio : ?? È morto il giornalista Giampaolo Pansa, aveva 84 anni. Il ritorno al @corriere, per certi versi la sua casa, è… - SkyTG24 : È morto il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa -