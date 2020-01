È morto Giampaolo Pansa, grande giornalista e scrittore (Di domenica 12 gennaio 2020) Giampaolo Pansa è morto. Aveva 84 anni. Il giornalista e scrittore italiano, noto per i suoi libri e le sue rubriche giornalistiche, è venuto a mancare oggi, domenica 12 gennaio 2020, a Roma. Stava poco bene da alcuni mesi, ed era ricoverato in una clinica romana. Al suo fianco fino all’ultimo Adele Grisendi, ben più di una (seconda) moglie: una compagna per la vita. Pansa aveva scritto per Epoca, L’Espresso, Repubblica, La Stampa, Il Giorno, Il Messaggero, il Corriere della Sera e Panorama. Da quest’ultimo era stato allontanato nell’estate del 2019, come lui stesso aveva raccontato proprio sulle colonne di The Post Internazionale (TPI.it), un giornale online, dove aveva deciso che sarebbe rinato il suo Bestiario. Siamo stati orgogliosi, fieri e onorati di aver ospitato i suoi Bestiari, e questa sarà sempre un po’ anche la sua casa. Anche per il Corriere ... Leggi la notizia su tpi

