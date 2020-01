E.Marinella, arriva in azienda la quarta generazione di imprenditori (Di domenica 12 gennaio 2020) “Mi impegnerò a preservare la qualità dei nostri prodotti e i principi che ci contraddistinguono da sempre. Facendo capire alle nuove leve che classicità ed eleganza sono sinonimi di personalità, non di rigidità” dice all’Ansa Alessandro Marinella, quarta generazione alla guida del marchio di famiglia che da 106 anni ha fatto della cravatta l’accessorio principe dello stile più elegante. Fondata nel 1914 da Don Eugenio Marinella, appassionato di prodotti inglesi che decide di aprire bottega in Piazza Vittoria, sull’elegante Riviera di Chiaia di Napoli, offrendo a turisti e napoletani la produzione artigianale di camicie e cravatte su misura, la maison nel tempo è diventata un nome di portata globale. Al principio come oggi le stoffe sono stampate in Inghilterra, in un setificio i cui archivi partono nel 1722. Tradizione vuole che qui, la speciale chimica ... Leggi la notizia su ildenaro

