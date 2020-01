E fuori nevica film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) E fuori nevica è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV E fuori nevica film stasera in tv: cast La regia è di Vincenzo Salemme. Il cast è di Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Margareth Madè, Giorgio Panariello, Paola Quattrini, Maurizio Casagrande. E fuori nevica film stasera in tv: trama Enzo Righi è un cinquantenne che vive come un giovane immaturo, lontano dalle responsabilità. Musicista fallito, con qualche debito qua e là, tira a campare cantando, male, su una lussuosa nave da crociera. I suoi piani vengono scombussolati dalla notizia della morte della madre. Enzo è costretto a rientrare a Napoli per l’apertura del testamento. In questa occasione rivede, dopo quasi trent’anni, i suoi ... Leggi la notizia su cubemagazine

