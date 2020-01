Durazzano si apre anche agli altri sport: nata la prima squadra di pallavolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDurazzano – È iniziata ieri l’avventura della Durazzano Volley, la prima squadra di pallavolo nata nel comune caudino. Si è svolto ieri pomeriggio, infatti, nella palestra dell’Istituto “Giordani” di Napoli, il primo incontro valido per il Campionato Master Maschile CSEN a cui la compagine è iscritta. Al di là del risultato, un plauso ed un in bocca al lupo, va ai ragazzi che hanno dato vita ad una nuova realtà sportiva durazzanese che, si auspica, possa crescere presto e trasformarsi in un punto di riferimento non solo locale. Un plauso va anche all’Associazione sportiva “Alba Sannio” che ha “prestato” il proprio nome al gruppo per permettere loro l’iscrizione al campionato. L'articolo Durazzano si apre anche agli altri sport: nata la prima squadra di pallavolo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

