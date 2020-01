«Dove si trova l’Iran? In Puglia», ma anche nei Balcani o in Libia. I risultati del sondaggio Usa (Di lunedì 13 gennaio 2020) La crisi Iran-Usa domina le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, Italia compresa, ma gli americani, secondo un sondaggio condotto da Morning Consult/Politico, non sanno nemmeno Dove si trovi l’Iran. C’è chi colloca il Paese, finito nel mirino degli Usa, persino in Italia, in Puglia, in Liguria, nelle Marche o a Venezia. Solo il 28% degli intervistati (1995 elettori registrati) è riuscito a indicare correttamente l’Iran su una carta geografica priva del nome dei vari Paesi. Per l’8% l’Iran corrisponde, in realtà, all’Iraq. A giudicare dalla mappa diffusa da Morning Consult, un numero rilevante di americani ritiene che l’Iran si trovi nei Balcani NEW from me: We asked folks to identify Iran on an unlabeled map.28% of them got it right. Here's where they guessed. https://t.co/XhP5OU9s2n pic.twitter.com/IQ8HYFDKxE— ... Leggi la notizia su open.online

