Dopo la meningite, allarme tubercolosi (Di domenica 12 gennaio 2020) Antonio Borrelli In regione 5 casi (di cui due mortali). Squadra di basket in quarantena Brescia - Bergamo e Brescia unite dall'emergenza sanitaria. Mentre le province fanno ancora i conti con l'allarme da meningococco, un altro spettro aleggia in Lombardia: quello della tubercolosi. L'apprensione arriva ora dalla Franciacorta, dove tra gli atleti della squadra di basket del Rovato (che milita nel girone bergamasco di Promozione) è stata diagnosticata una tubercolosi. Così il dirigente della società locale ha deciso di rinviare le partite in programma per tutelare i sedici giovanissimi cestisti. Il rischio di contagio sarebbe molto basso, ma nelle ultime settimane la tutela è ai massimi livelli. A darne notizia è il Giornale di Brescia, che riporta il comunicato ufficiale diffuso dalla Federazione Italia Pallacanestro sulla sospensione delle partite. Intanto i ragazzi ... Leggi la notizia su ilgiornale

