Domenica Live torna in tv: novità e anticipazioni dell’edizione 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo una doverosa pausa a tenere lontano dagli schermi Domenica Live, il programma pomeridiano di Barbara D’Urso si prepara finalmente a tornare in onda. Lo farà a partire dal pomeriggio di Domenica 12 gennaio, per la prima puntata della nuova, attesissima edizione 2020. Per l’occasione, le promesse degli autori parlano di un talk rimesso a nuovo, con nuove rubriche, nuovi appuntamenti e ovviamente nuovi ospiti, a battezzare la prima stagione del nuovo decennio. Nuovi osptiti e nuove rubriche per il ritorno in tv di Domenica Live: debutta con il primo episodio del 2020 la nuova edizione del talk di Barbara D’Urso Il ritorno di Barbara D’Urso al suo appuntamento del weekend arriverà dunque con la prima puntata di Domenica Live 2020, prevista per il pomeriggio della terza Domenica di gennaio. Ospite d’onore a battezzare la nuova edizione sarà Jasmine Carrisi; ... Leggi la notizia su velvetgossip

