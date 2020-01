Domenica Live, Nina Moric: “Luigi Favoloso mi minaccia con foto, ho paura è una persona deviata” (Di domenica 12 gennaio 2020) Un fiume in piena Nina Moric nella puntata di Domenica Live del 12 gennaio 2020. Questa volta tocca proprio alla modella raccontare la sua verità sulla storia di Luigi Favoloso. Ci sono delle cose molto gravi che Luigi ha fatto in passato e adesso sta continuando a fare delle cose che non deve fare. La Moric infatti è convinta che Luigi la stia minacciando. Ha spiegato che ha ricevuto delle immagini sui social, con delle frasi particolari. foto intime e personali sotto le quali c’era scritto che questo può essere solo l’inizio. Nina ha detto che sono state inviate in modo criptato ma che lei è sicura che sia stato Favoloso a inviarle. Nella puntata di Domenica Live di oggi Nina Moric ha spiegato che Luigi Mario Favoloso ha fatto violenza su di lei e su suo figlio Carlos. Secondo il racconto della modella, oggi Luigi, dopo la sua presa di posizione in merito alla ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

