Domenica Live, Nina Moric choc: “scomparsa di Luigi Favoloso premeditata, ha aggredito fisicamente sia me che Carlos Maria” (Di domenica 12 gennaio 2020) In questi giorni fa discutere la scomparsa di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 e compagno di Nina Moric. Dal 29 Dicembre Favoloso avrebbe fatto perdere le sue tracce. Il ragazzo è stato successivamente avvistato su un treno diretto a Milano, ma non si sarebbe più messo in contatto né con la madre né con altri conoscenti. Sua madre ha denunciato la scomparsa agli organi competenti, tanto che programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Chi l’ha Visto? hanno iniziato ad occuparsi del caso: negli ultimi giorni però la denuncia sarebbe stata ritirata dalla madre stessa, un gesto che ha fatto insospettire molte persone, le quali hanno accusato Favoloso (e la madre) di aver orchestrato tutto solo per interessi personali. Il personal trainer di Favoloso e della Moric, a Pomeriggio Cinque, ha rilasciato dichiarazioni importanti, rivelando che Favoloso ... Leggi la notizia su trendit

