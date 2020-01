Domenica Live, Nina Moric choc: “Luigi Favoloso ha picchiato me e Carlos” (Di domenica 12 gennaio 2020) Nina Moric lascia senza parole Barbara d’Urso: la confessione choc su Luigi Favoloso a Domenica Live Nina Moric è stata la prima ospite dell’anno di Barbara d’Urso a Domenica Live. La bella modella croata ha spiazzato la padrona di casa facendole una vera e propria dichiarazione choc: Luigi Favoloso la picchiava! Ma non solo. L’ex concorrente del Grande Fratello non avrebbe usato la violenza soltanto su Nina, ma anche su suo figlio Carlos. Luigi Favoloso si sfogava su di me. Era violento, ha picchiato sia me sia mio figlio Carlos. Lui lo aveva perdonato perché è buono ha dichiarato Nina Moric a Domenica Live di fronte ad un’incredula Barbara d’Urso. Domenica Live, Nina Moric confessa a Barbara d’Urso: “Luigi Favoloso non è sparito!” Nina Moric si è lasciata andare un lungo sfogo durante l’intervista rilasciata a Barbara ... Leggi la notizia su lanostratv

